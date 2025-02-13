Хороший результат на фронте: Зеленский намекнул на успех под Покровском

Украинский президент назвал подразделение, бойцов которого поблагодарил за удачные действия.

В четверг, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклады военных, в частности, об успехе на одном из важных участков фронта.

Об этом он говорил в своем вечернем обращении в четверг, 13 февраля.

"Есть хороший результат на фронте", — сказал Зеленский.

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Украинский президент не стал раскрывать, где именно был достигнут успех, но назвал подразделение, бойцов которого поблагодарил за удачные действия.

“Неправильно называть географию, не буду делать это политическим, но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!” – сказал он.

Как известно, 425-й ОШБ "Скала" ведет бои с врагом под Покровском.

Напомним, Кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой.

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