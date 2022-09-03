"Хороший результат": Зеленский сообщил об успехах Воздушных сил по уничтожению вражкских целей

Воздушные силы ВСУ в течение 3 сентября сбили российские ракеты "Калибр", ударный вертолет оккупантов и их беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за хороший результат всех защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил — сбит "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы — сегодня и всегда", — заявил президент.

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Он отметил, что каждый такой результат – это спасенные жизни украинцев, возможность не бояться для всех людей.

"И мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации, это один из фундаментальных вопросов для нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на него. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора", – сказал Зеленский.

Напомним, в течение половины дня 3 сентября украинские военные нанесли ряд точных ударов по базам, складам и военной технике российских оккупантов в Херсонской области.

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