"Хороший знак": в Чернигове, который находится под огнем оккупантов, замироточили иконы

"Хороший знак": в Чернигове, который находится под огнем оккупантов, замироточили иконы

Как уверяют в церкви, эти знаки следует расценивать, как "добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами".

В Чернигове, постоянно обстреливаемом российскими оккупантами, замироточили сразу многие иконы. Это чудо произошло в Екатерининской церкви.

Об этом рассказал журналист Василий Чепурный на своей странице в Facebook.

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Это подтвердил настоятель храма, секретарь епархиального управления о.Роман Киник. Правда, он удивляется, почему сейчас этому придают такое исключительное значение, ведь икона св. Меркурия Бригинского на его реке мироточит уже три месяца.

"А сейчас капли мира появились на Троицко – Ильинской иконе, на копии Дубенской иконы и на иконе Вифлеемской Божией Матери. Кстати, это единственная икона, на которой Матерь Божья улыбается", – рассказал отец.

Он уверен, что эти знаки следует расценивать, как "добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами".

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