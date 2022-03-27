"Хорошо, что я лысый": в России жалуются на "космические" цены на шампуни (фото)

"Хорошо, что я лысый": в России жалуются на "космические" цены на шампуни (фото)

Некоторые россияне восприняли это как очередное улучшение, потому что от шампуня якобы выпадают волосы.

В России покупатели начали жаловаться на "космические" цены на импортные шампуни. Например, в московском магазине бутылка Head&Shoulders стоит от 650 до 850 рублей.

Фото полки с ценниками опубликовали в Сети.

В комментариях к публикации некоторые россияне заявили, что им все равно, потому что от этого шампуня якобы появляется перхоть и выпадают волосы.

"Скоро крапива "заколосится", будем ее кипятить и мыть голову", "Хорошо, что я лысый", "Бабушка Агафья! Шикарное мыло, и шампунями пользуюсь, и химозы там поменьше", — написали россияне.

Напомним, что производитель-гигант бытовой химии Procter&Gamble поддержал введение санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины. Компания останавливает инвестиции в РФ, рекламную активность, а также сокращает список товаров, которые будут продавать на российском рынке.

Отметим, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что удорожание продуктов, дефицит товаров и невозможность рассчитаться на мировом рынке – главные признаки кризиса в РФ.

Что происходит в России с продуктами и как Путин пытается заменить импортные товары

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