Украинские бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили российский Ми-8. Воздушный аппарат хорошо догорал в лесополосе.

Видео уничтожения Ми-8 опубликовано на официальном Телеграмм-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Избиение вражеского вертолета Ми-8 совершили воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Они блестяще уничтожили боевую воздушную машину противника.

"Хорошо горит. Молодцы, воины", — прокомментировал Сирский.

Отметим, что Ми-8 – это советский многоцелевой вертолет, первая модель которого появилась в начале 1960-х годов.

Напомним, недавно пилот ВС РФ, уехавший на отдых в Дубай, обратно в РФ и не вернулся. Летчик с позывным "Гавром" сдался в плен в посольстве США. ФСБ считает, что другой военный, бежавший в США в начале великой войны РФ против Украины, Антон Васильев (Лях) убедил Гавриченко в необходимости такого шага.

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