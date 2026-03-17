«Хорошо подготовились к обороне»: в ВСУ рассказали о планах врага на большое наступление

Российские войска активизировали наступательные действия на Константиновском направлении, а также усилили активность вблизи Гуляйполя.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, стратегические планы российского командования остаются неизменными — оккупанты пытаются выйти на позиции, с которых смогут развернуть наступление на крупные города Донбасса.

«Стратегическая цель для них не изменилась — это выход на рубежи, из которых они смогут наступать на Славянск и Краматорск. Если они захватят Константиновку, смогут двигаться в сторону Славянска», — пояснил офицер.

В то же время эксперт обратил внимание на активизацию боевых действий и на Гуляйпольском направлении.

По его мнению, таким образом, российские силы пытаются расширить линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения.

По словам Крамарова, на этом участке враг стремится растянуть фронт, чтобы в перспективе выйти на границы Донецкой области с юга. Он прогнозирует, что интенсивность боевых действий в этом направлении будет расти.

Отдельно эксперт отметил необходимость украинской армии в боеприпасах и современных средствах поражения.

«Поэтому возникает вопрос в боеприпасах, НРК и FPV. С 2022 года у нас не было момента, когда нам хватало всего. Закупки вооружения для украинцев за деньги европейцев пока осуществляются в своих плановых пределах», — сказал он.

Подготовка обороны

В то же время, по словам Крамарова, украинские силы подготовили оборону на ключевых участках фронта.

«Однако мы неплохо подготовились с точки зрения обороны по ключевым направлениям. Противник начал продолжающиеся активные штурмовые действия», — рассказал эксперт.

Кроме того, перед началом российских наступательных действий украинские силы наносили удары беспилотниками по целям в тылу противника.

«Он добавил, что перед российскими наступлениями Украина наносила удары беспилотниками на оперативно-тактическом уровне — это мидлстрайки на глубину 50-70 км от линии фронта».

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины смогли улучшить тактическое положение в Запорожском направлении благодаря слаженной работе подразделений.

Мы ранее информировали, что Россия готовила большую наступательную операцию, которую планировала начать в конце прошлого года и продлить весной.