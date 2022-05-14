"Хорошо попали на Херсонщине": Арестович сообщил о "накрытии" пункта управления высокого уровня

"Хорошо попали на Херсонщине": Арестович сообщил о "накрытии" пункта управления высокого уровня

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Херсонской области нанесли удар по российскому командному пункту очень высокого уровня.

Арестович отметил, что во время атаки "боекомплект часа три детонировал".

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 14 мая.

"Из эффективных новостей мы накрыли пункт управления очень высокого уровня – не ниже бригадного, а, возможно, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого? Потому что для правобережья это высокий очень уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине", – рассказал Арестович.

Напомним, советник руководителя ОП также рассказал, что украинская армия успешно контратаковала российских оккупантов на Изюмском направлении. Украинским военным удалось продвинуться вперед и закрепиться на занятых позициях.

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