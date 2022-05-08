"Хорватия продолжит поддержку Украины, потому что мы на правильной стороне истории" — премьер Пленкович

"Хорватия продолжит поддержку Украины, потому что мы на правильной стороне истории" — премьер Пленкович

Хорватия продолжит последовательно поддерживать Украину в разных областях жизни, потому что это выбор правильной стороны истории и этики.

Ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьером Хорватии Андреем Пленковичем были вопросы безопасности Украины в сфере обороны, энергетики и экономики, а также взаимодействие на уровне ЕС.

Об этом сообщает "Укринформ".

“Хорватия последовательно поддерживала Украину в политическом, дипломатическом, правовом, финансовом, гуманитарном и техническом планах. Мы будем продолжать оказывать эту помощь, ясно понимая, что мы делаем это как страна, которая всегда была убеждена в том, что мы находимся на правильной стороне истории, на правильной стороне этики”, — сказал Пленкович.

Он также добавил, что Хорватия безусловно будет поддерживать дальнейшие ограничительные меры против России на уровне ЕС.

"Мы поддерживали пять предыдущих пакетов и сейчас сотрудничаем по линии шестого пакета", – отметил премьер-министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с прибывшей в столицу главой немецкого Бундестага Бербель Бас. Шмыгаль обсудил с Бербель Басс стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу.

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