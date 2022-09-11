Хоть спать не ложись, проснемся, а мы уже под Москвой: как украинцы мемами радуются успехам ВСУ и нитью россиян

Украинские военные в рамках контрнаступления стремительно увольняют оккупированные российскими захватчиками населенные пункты. Пока россияне и кремлевские пропагандисты говорят, что их армия ничто, украинцы не могут насладиться хорошими новостями с фронта.

Отметим, по состоянию на 10 сентября известно более 30 освобожденных населенных пунктов только на Харьковском направлении. Также имеются деоккупированные территории на юге и востоке, но Генштаб ВСУ пока не сообщает их названия.

ТСН.ua собрал интереснейшие мемы и фотолягушки, "посвящённые" нитью русные и потрясающему успеху украинских защитников.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко днем разместил сообщение с фото "до" и "после" о "Большом строительстве" — государственная программа, направленная на масштабное развитие качественной инфраструктуры в Украине. Эту тему подхватили другие пользователи и придумали шутки.

Фото из открытых источников

Также пользователи не могли обойти всем известно фразу "Остановитесь" бывшего беглого президента Виктора Януковича, которая прекрасно вписалась в нынешние реалии российской армии. Оккупанты либо убегают с позиций, либо сдаются в плен Украине.

Фото из открытых источников

Конечно, украинцы увлекаются профессионализмом главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Пользователи Сети пишут:

Залужный из тех людей, которые смотрят сериалы не сериями, а сезонами.

Залужный это Нетфликс. То есть топ

Скорее мы сейчас все смотрим сезон за ночь. А Залужный – он как Нетфликс – выпускает не по серии в неделю, а сразу весь сезон за один раз.

Сериалы сами становятся в очередь, чтобы их посмотрел Залужный”.

русская, которая сейчас пытается понять, из каких направлений им еще прилетит pic.twitter.com/odxBF6w4uD — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 10, 2022

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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