Хоть спать не ложись, проснемся, а мы уже под Москвой: как украинцы мемами радуются успехам ВСУ и нитью россиян

Украинские военные в рамках контрнаступления стремительно увольняют оккупированные российскими захватчиками населенные пункты. Пока россияне и кремлевские пропагандисты говорят, что их армия ничто, украинцы не могут насладиться хорошими новостями с фронта.
Отметим, по состоянию на 10 сентября известно более 30 освобожденных населенных пунктов только на Харьковском направлении. Также имеются деоккупированные территории на юге и востоке, но Генштаб ВСУ пока не сообщает их названия.
ТСН.ua собрал интереснейшие мемы и фотолягушки, "посвящённые" нитью русные и потрясающему успеху украинских защитников.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко днем разместил сообщение с фото "до" и "после" о "Большом строительстве" — государственная программа, направленная на масштабное развитие качественной инфраструктуры в Украине. Эту тему подхватили другие пользователи и придумали шутки.
Также пользователи не могли обойти всем известно фразу "Остановитесь" бывшего беглого президента Виктора Януковича, которая прекрасно вписалась в нынешние реалии российской армии. Оккупанты либо убегают с позиций, либо сдаются в плен Украине.
Конечно, украинцы увлекаются профессионализмом главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Пользователи Сети пишут:
- Залужный из тех людей, которые смотрят сериалы не сериями, а сезонами.
- Залужный это Нетфликс. То есть топ
- Скорее мы сейчас все смотрим сезон за ночь. А Залужный – он как Нетфликс – выпускает не по серии в неделю, а сразу весь сезон за один раз.
- Сериалы сами становятся в очередь, чтобы их посмотрел Залужный”.
русская, которая сейчас пытается понять, из каких направлений им еще прилетит pic.twitter.com/odxBF6w4uD— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 10, 2022
Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".
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