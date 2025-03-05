Хотел "отмазать" от службы за $5 тысяч – в Хмельницкой области задержали военного

Подозреваемый, занимающий должность заместителя председателя общественной организации, угрожал мужчине немедленной мобилизацией, если тот откажется от "услуг".

В Хмельницкой области разоблачили военнослужащего, который за взятку в размере $5 тысяч обещал военнообязанному организовать фиктивное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для получения отсрочки от мобилизации.

По данным следствия, в случае неудачи он гарантировал прохождение службы в тыловых подразделениях или учебных центрах.

Военнослужащий получил $5 тысяч взятки.

Подозреваемый, занимающий должность заместителя председателя общественной организации, угрожал мужчине немедленной мобилизацией, если тот откажется от "услуг". После получения оговоренной суммы он был задержан правоохранителями.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование ведут следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним, с 1 марта 2025 года в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.