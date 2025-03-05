Хотел "отмазать" от службы за $5 тысяч – в Хмельницкой области задержали военного

Подозреваемый, занимающий должность заместителя председателя общественной организации, угрожал мужчине немедленной мобилизацией, если тот откажется от "услуг".
В Хмельницкой области разоблачили военнослужащего, который за взятку в размере $5 тысяч обещал военнообязанному организовать фиктивное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для получения отсрочки от мобилизации.
По данным следствия, в случае неудачи он гарантировал прохождение службы в тыловых подразделениях или учебных центрах.
Подозреваемый, занимающий должность заместителя председателя общественной организации, угрожал мужчине немедленной мобилизацией, если тот откажется от "услуг". После получения оговоренной суммы он был задержан правоохранителями.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Досудебное расследование ведут следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к схеме.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Напомним, с 1 марта 2025 года в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.
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