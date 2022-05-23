Хотел поехать к родственникам в Кривой Рог: на Харьковщине задержали оккупанта и местного жителя, укрывавшего у себя дома преступника РФ

Хотел поехать к родственникам в Кривой Рог: на Харьковщине задержали оккупанта и местного жителя, укрывавшего у себя дома преступника РФ

В селе Шестаково в Харьковской области местный житель у себя дома укрывал российского оккупанта.

Спустя время военный преступник РФ хотел отправиться к своей матери в Кривой Рог.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Как стало известно, задержанный российский военный родился в Кривом Роге, где проживают его родственники. Оккупант переехал в незаконно аннексированный Крым, где получил гражданство РФ и вступил в армию. Там он являлся наводчиком танка.

Когда он с другими оккупантами на пяти танках пересек границу с Украиной, решил не участвовать в военной операции, сбежал и укрылся у местного жителя на Харьковщине.

"Местный житель, по его утверждению, просто помог этому парню. Он укрывал его у себя дома больше месяца, выставляя его за своего сына. Найден был полицейскими роты "ВОСТОК". Почему он сразу после деоккупации не выдал его, какие еще действия совершал местный житель, оказывая помощь государству-агрессору РФ — будет выяснено в ходе следствия по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины ("Пособничество государству-агрессору"). Оба задержаны”, — подчеркнул Сергей Болвинов.

Напомним, что оккупанты уничтожили 90% домов в одном из сел на Харьковщине.

Читайте также: