Хотел получить власть и готовил взрывы: СБУ задержала брата предателя Олега Царева

СБУ задержала брата бывшего депутата-изменника Олега Царева.
Россия пообещала коллаборанту должность главы Днепропетровской ОГА, а когда наступление РФ провалилось, то предатель готовил серию взрывов на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в СБУ.
Родственник бывшего депутата-изменника готовил диверсии в Днепропетровской области и ожидал российских оккупантов. По его плану, он во время оккупации должен был возглавить Днепропетровщину.
Когда стало ясно, что план РФ провалился, коллаборант планировал взорвать объекты инфраструктуры в области, но его задержала СБУ.
"Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России. По данным следствия, мужчина проживал в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь с братом, который скрывался в рф – говорится в сообщении.
СБУ сообщила мужчине о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ.
Напомним, бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву объявлено о подозрении в государственной измене.
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