Хотел получить власть и готовил взрывы: СБУ задержала брата предателя Олега Царева

СБУ задержала брата бывшего депутата-изменника Олега Царева.

Россия пообещала коллаборанту должность главы Днепропетровской ОГА, а когда наступление РФ провалилось, то предатель готовил серию взрывов на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в СБУ.

Родственник бывшего депутата-изменника готовил диверсии в Днепропетровской области и ожидал российских оккупантов. По его плану, он во время оккупации должен был возглавить Днепропетровщину.

Когда стало ясно, что план РФ провалился, коллаборант планировал взорвать объекты инфраструктуры в области, но его задержала СБУ.

"Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России. По данным следствия, мужчина проживал в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь с братом, который скрывался в рф – говорится в сообщении.

СБУ сообщила мужчине о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ.

Напомним, бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву объявлено о подозрении в государственной измене.

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