Хотел присоединиться к ЧВК "Вагнер" и воевать против Украины: в Запорожье задержали экс-милиционера

В Запорожье задержали бывшего милиционера, который хотел присоединиться к "вагнеровцам".

В Запорожье Служба безопасности задержала бывшего милиционера, который хотел воевать против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Предатель еще в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал вооруженную агрессию России и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер". Для этого злоумышленник вышел на связь со своими бывшими коллегами-предателями, вступившими в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона.

"Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер". В то же время злоумышленник развернул антиукраинскую деятельность в запрещенной соцсети "Вконтакте". Там он создал интернет-группу и нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тыс. подписчиков", — говорится в сообщении.

В Запорожье задержали эксмилиционера-сторонника ПИК Вагнер.

В Запорожье задержали эксмилиционера-сторонника ПИК Вагнер.

В Запорожье задержали эксмилиционера-сторонника ПИК Вагнер.

В Запорожье задержали эксмилиционера-сторонника ПИК Вагнер.

В своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых восхвалял "вагнеровцев" и их главаря — Евгения Пригожина.

Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.

Во время обысков по месту жительства вражеского приспешника обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в взрывной деятельности.

На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, НАБУ подтвердило, что до дела о взятке для председателя Верховного суда Всеволода Князева и других судей причастен Константин Жеваго.

Читайте также: