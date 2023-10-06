Хотел создать агентуру и завербовать сотрудницу: СБУ провела уникальную операцию и задержала агента ФСБ

Украинские правоохранители вывели из Приднестровья и задержали российского агента, который хотел завербовать сотрудницу СБУ. Для этого контрразведчики провели многоэтапную спецоперацию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в ходе спецоперации украинские правоохранители вывели с территории непризнанного Приднестровья и задержали в Одесской области агента российской ФСБ. Он хотел создать на юге нашего государства агентурную сеть. Для этого он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.

"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия по ее согласию на сотрудничество с врагом. По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем". Вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой ПМР", — рассказали в СБУ.

Уже со временем он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России.

"В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую ПМР, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного МДБ. Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач", — отметили в СБУ.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Следственные Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч.2 ст.111 УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Киевской области прокурор требовал с предпринимателя 45 тысяч долларов.