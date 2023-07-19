"Хотел спасти свою шкуру": в МИ-6 считают, что Путин договорился с Пригожиным

Поведение Путина в тот день говорит о том, что Пригожин вел себя, как "изменник за завтраком".

Чтобы решить проблему мятежа главаря террористов "Вагнера" Пригожина, диктатору РФ Путину нужно было с ним договариваться. "Спасти свою шкуру" можно было только таким образом.

Так считает глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур, передает СNN.

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил соглашение, чтобы спасти свою шкуру, используя хорошие услуги лидера Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина", - подчеркнул Ричард Мур.

Пригожин во время бунта начал вести себя, "как предатель за завтраком" - об этом свидетельствует поведение Путина в тот день.

"Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, и даже главе МИ-6 трудно попытаться интерпретировать их с точки зрения, кто входит, а кто выходит", - подчеркнул разведчик.

В то же время Пригожин жив и находится на свободе. А на Путина в это время оказывается внутреннее давление.

"У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров от Москвы, если вы не совсем предусмотрели, что это должно было произойти. Так что я думаю, что он, вероятно, испытывает определенное давление", - добавил Мур.

Напомним, что Пригожин за сутки неудачного бунта потерял весь свой политический капитал.

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