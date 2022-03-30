Хотел управлять регионом и передавал врагу информацию о ВСУ: в Ровненской области задержали предателя

Коллаборанта задержали правоохранители.
В Ровненской области задержан предатель, который передавал врагу информацию о передвижении ВСУ и расположении воинских частей. Коллаборант хотел возглавить оккупационные органы власти в области.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина поддерживал Россию в войне против Украины. Также он еще до начала войны передавал вражеским спецслужбам информацию о передвижении ВСУ и местонахождении воинских частей, что угрожало украинским защитникам ракетными ударами.
Также предатель хотел возглавить оккупационные органы власти в Ровенской области.
"Во время обысков у обвиняемого изъяты 4 боекомплекта патронов и две гранаты РГД-5 с запалами к ним, которые он приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения", — говорится в сообщении.
Коллаборанта задержали. Ему инкриминируют государственную измену и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
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