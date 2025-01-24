Хотел воевать до победы Украины: на фронте погиб 30-летний доброволец из Австрии

О гибели бойца первой сообщила его подруга-украинка.
На фронте в Украине погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С., воевавший на стороне Сил обороны и стремившийся оставаться в строю до победы.
Об этом сообщает Östrerreich со ссылкой на МИД Австрии.
Подруга Рихарда рассказала, что отговаривала его от участия в войне.
"Хотела, чтобы он жил мирной жизнью, но он продолжал говорить: "Мне нравится быть солдатом. Я не могу оставить своих ребят. Я приехал сюда не просто так и останусь здесь до конца войны", — рассказала она.
По ее словам, он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны встал на поддержку Украины.
"Моей семьи", — добавила девушка.
Также известно, что Рихард всего две недели назад отметил свое 30-летие.
По информации Östrerreich, доброволец из Австрии, вероятно, погиб во время атаки БПЛА.
Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте 68-летнего командира штурмовиков, полковника Константина Жука.
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