Хотел воевать до победы Украины: на фронте погиб 30-летний доброволец из Австрии

На фронте в Украине погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С., воевавший на стороне Сил обороны и стремившийся оставаться в строю до победы.

Об этом сообщает Östrerreich со ссылкой на МИД Австрии.

Подруга Рихарда рассказала, что отговаривала его от участия в войне.

"Хотела, чтобы он жил мирной жизнью, но он продолжал говорить: "Мне нравится быть солдатом. Я не могу оставить своих ребят. Я приехал сюда не просто так и останусь здесь до конца войны", — рассказала она.

По ее словам, он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны встал на поддержку Украины.

"Моей семьи", — добавила девушка.

Также известно, что Рихард всего две недели назад отметил свое 30-летие.

По информации Östrerreich, доброволец из Австрии, вероятно, погиб во время атаки БПЛА.

Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте 68-летнего командира штурмовиков, полковника Константина Жука.

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