Хотел возглавить "карательный орган", а затем и Ровенщину: в суде оказался 27-летний предатель, работавший на РФ

Хотел возглавить "карательный орган", а затем и Ровенщину: в суде оказался 27-летний предатель, работавший на РФ

Адвокат подсудимого не скрывает, защищать его ей морально тяжело.

Хотел возглавить оккупационную власть в области, сдавал россиянам перемещение и расположение украинской техники, а еще информацию о воинских частях – это подозрения, которые в Ровно выдвинули 27-летнему мужчине. В прокуратуре говорят, что работать против Украины он начал еще до войны. А как только оккупанты вторглись на нашу землю, сообщал им, какая техника двинулась в житомирском направлении. Раскаяться начал после задержания.

Об этом говорится в ТСН.

До того, как оказаться на скамье подсудимых, у него были огромные амбиции и планы на будущее. «Он не прочь возглавить, как он выразился, «карательный орган» в оккупационных властях», — рассказывает прокурор отдела Ровенской областной прокуратуры Богдан Жук.

А потому и руководить оккупационными властями на Ровенщине, говорят прокуроры. Александр Шкатов из Ровенщины, ему 27, безработный. На суде он онлайн из СИЗО. Его подозревают в том, что сдавал позиции украинских защитников оккупантам.

Мать его умерла, а отец уехал на Донетчину. А около года назад от него ушла и жена с дочерью. Женщина рассказывает, у него были пророссийские настроения, но что предаст своей стране, и подумать не могла. «Это ужасно, что можно сказать, он живет здесь. Он жил всю жизнь здесь, я думала, что он это просто говорит, балабол», – говорит женщина.

«Инициативно сообщал лицу, представившемуся для него представителем политической российской партии «ЛДПР» сначала о движении военной колонны», — сообщают в прокуратуре.

Это было как раз 24 февраля. По данным следствия, в день вторжения России мужчина передал оккупантам информацию о размещении и вооружении воинской части своего города. И доказательств его измены – достаточно.

Адвокат подсудимого не скрывает, защищать его ей морально тяжело. По закону его назначили бесплатным адвокатом Шкатова. "Он надеялся на развитие событий, когда Украина проигрывает войну и придут другие люди из страны-агрессора", — говорит адвокат.

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Этот мужчина не единственный, кому в Ровенской области объявили подозрение в измене. Также Александр Кириченко. «По заказу представителей РФ собирал информацию о расположении воинских частей на территории Ровенской области, перемещении техники», — говорит прокурор Ровенской прокуратуры Владимир Филиппов.

Он признал вину в госизмене. Каяться уже в СИЗО начал и Шкатов.

Мужчине грозит 15 лет за решеткой. А вот Александр Кириченко может оказаться заключенным навсегда – его задержали, когда в действие уже ввели изменения в закон об измене.

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