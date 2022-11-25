Хотел возглавить "полицию Киевщины": на границе задержали предателя, который вез для России секретную информацию (фото)

На Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержан предатель из Белой Церкви Киевской области. Бывший работник МВД Украины собрал секретную информацию о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР МО и "Азове", которую планировал передать России.

Об этом сообщает СБУ.

Коллаборант всегда был поклонником "русского мира". Он ожидал, что после того, как Россия оккупирует Киев, он станет "главным полицейским Киевской области". Предатель был на постоянной связи с диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции днр". Чтобы угодить своим российским хозяевам, он собирал засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Фото: СБУ

Коллаборант планировал пересечь государственную границу на Закарпатье, приехать в Венгрию и передать посольству России флешку с секретными документами. Однако СБУ задержала изменника на границе.

Фото: СБУ

"Установлено, что кроме картотеки украинских силовиков, он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базы, склады, арсеналы, места их расположения. Во время обысков у фигуранта уголовного дела найден пистолет Макарова, символика террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине Коммунистической партии", — говорится в сообщении.

Колаборанту инкриминируют государственную измену. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине с начала полномасштабной войны СБУ задерживает государственных предателей, готовых за российские подачки убивать своих сограждан.

Так, бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии и проживал с тех пор в Винницкой области, работал на российское ГРУ, помогая оккупантам в ракетной бомбардировке энергетических объектов региона. Агент военной разведки РФ был корректировщиком оккупационных войск.

СБУ задержала в Херсоне сторонника "русского мира", который помог ФСБ скрыться на катерах на левый берег Днепра во время отступления.

Читайте также: