Хотел захватить админздания на западе Украины и свергнуть власть: соратника Медведчука отправили в тюрьму

В Ивано-Франковской области к 5 годам лишения свободы приговорили 63-летнего соратника Медведчука. Он готовил государственный переворот и планировал захватить на западе Украины административные здания.

Об этом сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

63-летний уроженец России вместе с единомышленниками готовил государственный переворот. Среди заговорщиков были члены медведчуковского ОО "Украинский выбор" и граждане России. Предатели планировали захват зданий органов государственной власти, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилие в отношении представителей власти и другие действия. На западе Украины соратник Медведчука подыскивал 500 человек, которые должны были согласиться захватить административные здания

После оккупации Киева предатели планировали собраться в столице, чтобы провести "национальное собрание", на котором хотели объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства. Однако коллаборант был задержан на Прикарпатье еще в первые дни войны.

"В ходе обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники", — говорится в сообщении.

На суде подозреваемый свою вину признал. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Свержение власти на западе Украины и создание там "народных республик"

Российские спецслужбы планировали переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины. Для этого РФ завербовала агентов, которые должны были захватить власть. Завербованный коллаборант рассказал, что ему РФ предложила создать "народные власти", члены которых должны быть избраны "из низов" общества. Российский агент рассказал, что ему приказали найти 500 ветеранов АТО и вооружить их. Именно эти люди должны были захватить власть в западных областях Украины.

Читайте также: