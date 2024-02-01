Хотела шпионить за ВСУ из прифронтового магазина: в Донецкой области задержана подруга главы "народного совета ДНР"

Служба безопасности разоблачила в Донецкой области информатора российской военной разведки. Фигурантка находилась на прямой связи с командиром спецподразделения ГРУ, которое дислоцируется на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Задержали подругу главы "народного совета" так называемой "ДНР", которая планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ. По указаниям агрессора женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута. Больше всего врага интересовали координаты ключевых опор и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте", — отмечает ведомство.

Разведывательные ведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Также стало известно, что она знакома и периодически общается с главой так называемого "народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой. Для максимального сбора ведомостей она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.

Задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ.

Фигурантка отправляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов. Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Фигурантке сообщили о подозрении. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Предательница находится под стражей.

Напомним, в Николаеве к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдал позиции ВСУ и хотел воевать за Россию после оккупации его города.

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