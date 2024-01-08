Хотела "залечь на дно": как коллаборантка из Херсонщины работала с оккупантами и пряталась от СБУ

Женщина добровольно перешла на сторону врага, агитировала за присоединение региона к РФ и заставляла жителей ставить "правильные" отметки в бюллетенях.

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины задержала жительницу Борозенского Бериславского района. Ее подозревают в коллаборационизме, организации псевдореферендума. Пока она под стражей, ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, российские оккупанты назначили жительницу Борозенского "заместителем председателя избирательной комиссии РФ". Она организовывала псевдореферендум на территории общины: готовила списки местных жителей, требовала от людей ставить нужные отметки в незаконных бюллетенях.

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После освобождения Херсона подозреваемая осталась на правобережье, где пыталась быть незаметной. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Пока она под стражей, ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ (МП).

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