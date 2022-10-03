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Хотели эвакуироваться: на Харьковщине нашли автомобиль с телами 5 человек, которые исчезли в мае

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Хотели эвакуироваться: на Харьковщине нашли автомобиль с телами 5 человек, которые исчезли в мае

Фото: Офис генерального прокурора

В Харьковской области нашли автомобиль с телами 5 человек, пропавших еще в мае.

Пятеро жителей Купянска Харьковской области в мае пытались эвакуироваться в Харьков, однако возле села Василенково взорвались на мине.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

К стражам порядка 2 октября обратились местные жители и сообщили, что еще в мае автомобиль с 5 жителями Купянска пытался выехать на подконтрольную Украине территорию, однако транспорт наехал на мину и взорвался. С того времени никто не приближался к автомобилю.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители только в октябре осмотрели автомобиль, там обнаружили тела 5 человек, среди которых 17-летний парень.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Продолжается следствие.

© Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, армия агрессорки России продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области, прилегающие к границе с РФ и линии столкновения.

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