Хотели эвакуироваться: на Харьковщине нашли автомобиль с телами 5 человек, которые исчезли в мае

В Харьковской области нашли автомобиль с телами 5 человек, пропавших еще в мае.
Пятеро жителей Купянска Харьковской области в мае пытались эвакуироваться в Харьков, однако возле села Василенково взорвались на мине.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
К стражам порядка 2 октября обратились местные жители и сообщили, что еще в мае автомобиль с 5 жителями Купянска пытался выехать на подконтрольную Украине территорию, однако транспорт наехал на мину и взорвался. С того времени никто не приближался к автомобилю.
Правоохранители только в октябре осмотрели автомобиль, там обнаружили тела 5 человек, среди которых 17-летний парень.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Продолжается следствие.
Напомним, армия агрессорки России продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области, прилегающие к границе с РФ и линии столкновения.
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