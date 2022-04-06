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Хотели повторить трагедию Бабьего Яра: российские оккупанты везли на Киевщину оружие для расстрелов украинцев

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Хотели повторить трагедию Бабьего Яра: российские оккупанты везли на Киевщину оружие для расстрелов украинцев

Оккупанты везли много оружия, чтобы убивать мирное население.

Вблизи поселка Дымер Киевской области украинские защитники уничтожили колонну российской гвардии. Оккупанты после себя оставили документы, свидетельствующие о том, что они хотели повторить "подвиги" нацистов в Бабьем Яру по поводу массовых убийств украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие росгвардии 748 отдельного батальона оперативного назначения (в/ч 6912, г. Хабаровск), для "демилитаризации" и "денатификации" мирных городков на Киевщине везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. "Братний" российский народ наверно хотел повторить "подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яру", — говорится в сообщении.

Документы оккупантов будут очередными доказательствами военных преступлений России в международных судах, а трофейное оружие украинские разведчики уже передали в подразделения на востоке и юге Украины.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины
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Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своей сестрой-школьницей. Она призывает брата- захватчика "быстро убить всех украинцев и вернуться домой".

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