Хотели прогуляться, а стали частью "огненного шоу": Силы обороны атаковали группу оккупантов (видео)

По русским захватчикам прилетел дрон батальона беспилотных систем 63 бригады и дал им изрядно прикурить.

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады заметили группу российских захватчиков у лесополосы, а затем оккупантов поразил дрон.

Видео боевой работы они обнародовали 16 сентября на своем канале.

"Российские оккупанты вышли на перекур, но не взяли огонька. На помощь прилетел дрон батальона беспилотных систем 63 бригады и дал им изрядно прикурить", – прокомментировали военные.

Напомним, в Сумской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия.