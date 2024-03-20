Хотели расстрелять командиры: уголовники из российского батальона "Сармат" рассказали об убийствах раненых

Бывшие солдаты российского батальона "Сармат", базирующегося на Мелитопольском направлении, сбежали с фронта и рассказали о зверствах, которые творили оккупанты.

Об этом свидетельствует видео, записанное кафирами, на "горячей линии" Gulagu net.

Бывший командир штурмовой роты батальона "Сармат" Константин Миханик, которого представители Минобороны РФ завербовали в сентябре 2023 года в ИК-44 ГУФСИН России Кемеровской области, рассказал о том, что в первый штурм военные отправили 114 человек. которых только 20 человек вернулись назад.

Миханик подтвердил практику "мясных штурмов". Сам получил ранения, но отказался от госпитализации.

Он признался в том, что участвовал в расстрелах и убийствах сослуживцев и делал это по приказу командиров с позывными "Рогнар", "Сармат", "Накат" и "Мангуст", которые умышленно отправляли в ад на передовую вернувшихся бойцов. после лечения из госпиталя.

"У них там процветала такая преступная схема, что все возвращающиеся из госпиталей их убивают, забирают карты, обналичивают. То есть были созданы ОПГ, которые людей просто убивали", — рассказывает он.

Также Константин Миханик рассказывает о том, как командиры заходили в блиндаж и убивали солдат за распитие алкогольных напитков или высказанные недовольства о незаконных действиях командиров, после чего сослуживцам убитых приказывали закапывать тела в лесополосе.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в России судимый зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег машину.

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