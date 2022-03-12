Хотели создать на Западной Украине отдельное "государство": на Прикарпатье задержали заговорщиков, работавших на РФ

Хотели создать на Западной Украине отдельное "государство": на Прикарпатье задержали заговорщиков, работавших на РФ

Диверсанты хотели захватить в Западной Украине здания государственных органов власти и коммуникации.

В Ивано-Франковской области задержаны два заговорщика, которые хотели создать на Западной Украине отдельное "государство".

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, двое подельников поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создание "Федеративной Республики Украина" путем отделения от государства Украины отдельных ее областей.

Оккупанты хотели создать организацию "национального собрания", которое должно было выдвинуть требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти, а также проведении псевдовыборов и образовании "советов".

"Они подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны совершить захват зданий органов государственной власти, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилия в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к захвате и блокировки органов государственной власти в отдельных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Также подельники подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий для захвата административных зданий. Заговорщики создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.

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