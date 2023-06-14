Хотели "торжественно наступать", но прилетел HIMARS: в РФ истерика из-за уничтожения колонны оккупантов под Кременной

Оккупанты ждали "благословения" от командира, но их "благословил" HIMARS.

В России истерика из-за ситуации, сложившейся под Кременной Луганской области. Там оккупанты выставили колонны своей техники и личного состава и готовились наступать на позиции ВСУ, однако пока они ждали "благословения" от командира прилетел HIMARS.

Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский на основе публикаций российских пропагандистов.

Известно, что российские террористы готовились торжественно наступать на позиции ВСУ. Они сформировали колонну и пригнали большое количество личного состава в одном месте. Оккупанты ждали "благословения" и мотивационную речь от своего командира. Однако HIMARS успел первым "благословить" окупантов.

Денис Казанский отмечает, что вероятно россияне понесли большие потери, ведь их пропагандисты из-за этого устроили настоящую истерику.

"Какой-то талантливый военачальник собрал в месте большое количество живой силы и техники и выстроил в колонны для торжественного наступления. Результат оказался предсказуемым — всех накрыл HIMARS. Судя по напряжению возмущения, жертв явно не меньше, чем в макеевском ПТУ 1 января", — написал Казанский.

Напомним, ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли казарму российских оккупантов, которую те обустроили в помещении ПТУ в оккупированной Макеевке. По разным данным, тогда было ликвидировано до 300 захватчиков.

Читайте также: