Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хотели "торжественно наступать", но прилетел HIMARS: в РФ истерика из-за уничтожения колонны оккупантов под Кременной

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1184
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хотели "торжественно наступать", но прилетел HIMARS: в РФ истерика из-за уничтожения колонны оккупантов под Кременной

HIMARS уничтожил колонну окупантов под Кременной. / Фото: Associated Press

Оккупанты ждали "благословения" от командира, но их "благословил" HIMARS.

В России истерика из-за ситуации, сложившейся под Кременной Луганской области. Там оккупанты выставили колонны своей техники и личного состава и готовились наступать на позиции ВСУ, однако пока они ждали "благословения" от командира прилетел HIMARS.

Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский на основе публикаций российских пропагандистов.

Известно, что российские террористы готовились торжественно наступать на позиции ВСУ. Они сформировали колонну и пригнали большое количество личного состава в одном месте. Оккупанты ждали "благословения" и мотивационную речь от своего командира. Однако HIMARS успел первым "благословить" окупантов.

Денис Казанский отмечает, что вероятно россияне понесли большие потери, ведь их пропагандисты из-за этого устроили настоящую истерику.

"Какой-то талантливый военачальник собрал в месте большое количество живой силы и техники и выстроил в колонны для торжественного наступления. Результат оказался предсказуемым — всех накрыл HIMARS. Судя по напряжению возмущения, жертв явно не меньше, чем в макеевском ПТУ 1 января", — написал Казанский.

Напомним, ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли казарму российских оккупантов, которую те обустроили в помещении ПТУ в оккупированной Макеевке. По разным данным, тогда было ликвидировано до 300 захватчиков.

Читайте также:

Украинская артиллерия устроила оккупантам "адский пикник"

Украинская артиллерия устроила оккупантам "адский пикник"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1184
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация