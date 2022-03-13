"Хотели взять Киев за два дня, но взяли за две недели село с тремя домами: оккупанты похвастались "успехом" на Луганщине

"Хотели взять Киев за два дня, но взяли за две недели село с тремя домами: оккупанты похвастались "успехом" на Луганщине

В селе Суровцовка всего лишь 3 дома, в которых по данным 2001 проживало 8 человек.

Российские оккупанты похвастались, что захватили на Луганщине село Суровцовка, в котором все три дома. Вероятно, там даже никто не проживает сейчас.

Об этом рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, в этом селе всего лишь 3 дома, в которых по данным 2001 года проживало 8 человек.

"Минобороны РФ отрапортовало, что группировке "ЛНР" удалось взять под контроль Суровцевку. Сложна была операция, думаю. Поясню. В селе только три дома, в которых в 2001-м проживало 8 человек. Хотели взять Киев за два дня, но взяли за два недели Суровцевку. Идиоты", — отметил Тука.

Напомним, что оккупанты затихли под Киевом, но активизировались на Донбассе.

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