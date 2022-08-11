Хотели взять нахапцем: Резников объяснил, почему россияне просчитались в войне против Украины

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, не будучи к нему подготовлена. Войска начали наступление, не сформировав ударных группировок.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на 24 февраля россиянами не были созданы ударные группировки в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т.д", — сообщил он.

Резников также отметил, что следствием этого просчета РФ стала деоккупация севера Украины.

"Собственно говоря, следствием этого, в частности, стала возможной последовательная деоккупация нами Киевской, Черниговской и Сумской областей. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Север" — ред.) спросил: "Что вас больше всего поразило как военного? ". И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Более того, по словам министра, у россиян возникли большие проблемы с логистикой. По правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

"Но они настолько были убеждены, что нахапцем нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму. Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Поэтому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же произошло и в Беларуси", — подчеркнул Резников.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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