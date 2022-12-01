Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хотели захватить Киев и убить тысячи людей: у Зеленского раскрыли страшные планы РФ по оккупации Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хотели захватить Киев и убить тысячи людей: у Зеленского раскрыли страшные планы РФ по оккупации Украины

Фото: Getty Images

В ОП подчеркнули, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал для привлечения к ответственности.

В Офисе президента обнародовали анализ документов, в которых говорилось о плане захвата Украины Россией в первые дни нападения. В частности, в документе говорится, что Россия планировала захватить Киев и убить руководство государства.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Бучая везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение". После победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал", – написал Подоляк в твиттере.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что массированные ракетные удары РФ по украинским городам могут происходить реже, чем сейчас, но они не прекратятся никогда.

Читайте также:

 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация