"Хотим больше": Зеленский рассказал о поставках оружия из США

Украина благодарна двухпалатной поддержке США. Но мы хотим больше оружия, чем нам дают.

Мы не можем отказываться во время войны от мощнейшей военной помощи, а именно она идет из США.

Об этом во время пресс-конференции 23 апреля с украинскими и иностранными журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Кроме этого, есть много друзей европейцев, но мы говорим об объемах этой помощи, поэтому я им благодарен. США лидируют в мире, поэтому они задают этот тон переговоров и помощи. Они в основном влияют, может ли нам та или иная европейская страна предоставить то или иное важное оружие. Поэтому это и есть стратегический партнер. Поэтому я верю в это стратегическое партнерство, но хочется, чтобы все было быстрее", — сказал Зеленский.

Он добавил: "Что касается политиков, то они нас поддерживают и лично".

Напомним, завтра, 24 апреля, Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Читайте также:

"Нас не интересует мнение России": Зеленский прокомментировал поставки оружия Украине

Живёт в альтернативной реальности: Путина пугают ликвидацией, чтобы он не встретился с Зеленским

"Как только будем ощущать поддержку со стороны лидеров вашей власти": Зеленский прокомментировал, собирается ли возвращать посла в Грузию