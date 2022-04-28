Хотим разрушить миф, что РФ может продолжать агрессию без реакции мира – Байден

Президент США Джо Байден вспомнил свои слова о реакции на войну России против Украины.

Так, он отметил, что еще задолго до того, как президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное наступление, он сразу говорил о том, что Америка не будет отправлять американских солдат для того, чтобы они воевали на территории Украины.

Об этом президент США сказал 28 апреля во время выступления. Впрочем, политик добавил, что Штаты будут оказывать всю необходимую помощь Украине, чтобы она устояла против российской агрессии.

"Мы хотим разрушить этот миф, что они просто могут продолжать эту агрессию без реакции со стороны мира. Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить территорию НАТО, поэтому укрепили восточный фланг НАТО. Это то, что мы сказали, что сделаем, и мы это сделали. Но несмотря на обеспокоенную риторику, которую мы слышим от Кремля, мы хотим еще раз повторить, что мы не нападаем на Россию. Мы хотим помочь Украине защитить себя от российской агрессии", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Байден отметил, что цивилизованный мир не может наблюдать за тем, как Россия уничтожает Украину.

Джо Байден назвал действия российских военных на территории Украины геноцидом - "Ночной дозор"

Читайте также: