"Хочет что-то выторговать": оппозиционер рассказал, как Лукашенко готовится к разговору с Путиным

Оппозиционер Латушко говорит, что ситуация идет "к худшему для белорусов сценарию".
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в преддверии запланированной на 19 декабря встречи с Путиным в Минске проводит многочисленные встречи со своим генералитетом.
Об этом рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире телеканала FREEДОМ.
Он со ссылкой на данные оппозиции рассказал, что в последние дни Лукашенко принимал на совещаниях министра обороны, представителей Совбеза и КГБ, других силовиков. Они ведут разные дискуссии, чтобы сформировать позицию к предстоящей встрече с Путиным.
"В последние дни от Лукашенко постоянно уезжают автомобили высоких генералов. У него находится на совещаниях и министр обороны, и представители Совета безопасности и КГБ, другие силовики. Идет очень активное часовое обсуждение производимых решений. Главная цель — выработка позиции к предстоящей встрече с Путиным… Мы можем с вами сделать четкий вывод, что главной темой переговоров на встрече двух диктаторов будет военно-политический вопрос", – говорит белорусский оппозиционер.
Он предположил, что Путин и Лукашенко, по меньшей мере, обсудят мобилизацию в Беларуси, производство оружия для РФ. Кроме того, речь может идти о создании совместной армии Беларуси и России и планах о возможному наступлению на территорию Украины с севера.
В то же время Латушко отметил, что сейчас в Беларуси нет признаков того, что в армии Лукашенко есть сформированная ударная группировка.
"Но то, что там (на встрече Путина и Лукашенко) могут быть приняты определенные стратегические решения, в этом я практически уверен. За это, конечно, Лукашенко захочет получить что-то дополнительно выторговать. Но пока все идет к худшему для белорусов сценарию", – высказал мнение Латушко.
Что известно о встрече Путина и Лукашенко
19 декабря российский диктатор Владимир Путин приедет в Минск на переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.
В свою очередь белорусское подполье сообщало, что во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко "разменной монетой" может стать возможность россиян полноценно использовать белорусский оборонно-промышленный комплекс для дальнейшей агрессии против Украины.
Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин может лететь к Лукашенко, чтобы еще раз надавить на него и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.
Однако командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев убежден, что Путин во время запланированного визита в Лукашенко будет давить на него, чтобы Беларусь присоединилась к вооруженной агрессии против Украины.
"На наш взгляд, во время этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — сообщил Наев 18 декабря.
Но военный эксперт Олег Жданов также объясняет, что белорусская армия не собирается воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.
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