"Хочет что-то выторговать": оппозиционер рассказал, как Лукашенко готовится к разговору с Путиным

Оппозиционер Латушко говорит, что ситуация идет "к худшему для белорусов сценарию".

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в преддверии запланированной на 19 декабря встречи с Путиным в Минске проводит многочисленные встречи со своим генералитетом.

Об этом рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он со ссылкой на данные оппозиции рассказал, что в последние дни Лукашенко принимал на совещаниях министра обороны, представителей Совбеза и КГБ, других силовиков. Они ведут разные дискуссии, чтобы сформировать позицию к предстоящей встрече с Путиным.

"В последние дни от Лукашенко постоянно уезжают автомобили высоких генералов. У него находится на совещаниях и министр обороны, и представители Совета безопасности и КГБ, другие силовики. Идет очень активное часовое обсуждение производимых решений. Главная цель — выработка позиции к предстоящей встрече с Путиным… Мы можем с вами сделать четкий вывод, что главной темой переговоров на встрече двух диктаторов будет военно-политический вопрос", – говорит белорусский оппозиционер.

Он предположил, что Путин и Лукашенко, по меньшей мере, обсудят мобилизацию в Беларуси, производство оружия для РФ. Кроме того, речь может идти о создании совместной армии Беларуси и России и планах о возможному наступлению на территорию Украины с севера.

В то же время Латушко отметил, что сейчас в Беларуси нет признаков того, что в армии Лукашенко есть сформированная ударная группировка.

"Но то, что там (на встрече Путина и Лукашенко) могут быть приняты определенные стратегические решения, в этом я практически уверен. За это, конечно, Лукашенко захочет получить что-то дополнительно выторговать. Но пока все идет к худшему для белорусов сценарию", – высказал мнение Латушко.

Что известно о встрече Путина и Лукашенко

19 декабря российский диктатор Владимир Путин приедет в Минск на переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин.

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

В свою очередь белорусское подполье сообщало, что во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко "разменной монетой" может стать возможность россиян полноценно использовать белорусский оборонно-промышленный комплекс для дальнейшей агрессии против Украины.

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин может лететь к Лукашенко, чтобы еще раз надавить на него и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.

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Однако командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев убежден, что Путин во время запланированного визита в Лукашенко будет давить на него, чтобы Беларусь присоединилась к вооруженной агрессии против Украины.

"На наш взгляд, во время этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — сообщил Наев 18 декабря.

Но военный эксперт Олег Жданов также объясняет, что белорусская армия не собирается воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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