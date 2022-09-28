"Хотите жить – бегите": Зеленский призвал мобилизованных россиян бороться за свое, а не "лезть" в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к мобилизованным россиянам с призывом убегать и сдаваться в плен ВСУ.

Глава государства также посоветовал гражданам России бороться на собственных улицах за свою свободу, если они хотят жить.

Об этом он сказал в видеообращении 28 сентября.

"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу", – призвал Зеленский.

"У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине!", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, в прокуратуре АР Крым посоветовали, что делать крымчанам в случае их мобилизации в российскую армию.

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