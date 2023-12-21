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Хотпаки уже на передовой, но сбор продолжается», – «Украинская команда» показала видео от защитников

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Хотпаки уже на передовой, но сбор продолжается», – «Украинская команда» показала видео от защитников

Бойцы на передовой, которые получили индивидуальные наборы для обогрева от «Украинской команды», передают слова благодарности всем, кто донатил на тепло.

«Украинская команда» показала трогательное видео в Facebook. Сбор «Тепло на фронт» продолжается.

«Хотпаки доехали до передовой. Наши защитники передают привет и благодарность всем, кто донатил на «теплые наборы». Сбор «Тепло на фронт» продолжается. Цель – 50 тысяч наборов для обогрева. В каждом – химические грелки, сухой душ и антибактериальная присыпка. Простые вещи, которые очень нужны ребятам в окопе. 140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согретый взвод», - говорится в сообщении «Украинской команды».

В настоящее время собрана половина необходимой суммы, сообщают волонтеры.

«Благодаря вам мы уже собрали более 3,5 миллиона гривен. Но нужно собрать еще почти столько же. Присоединяйтесь!» – призывает «Украинская команда».

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Дата публикации
Просмотры
265
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