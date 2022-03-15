"Хотят больше заложников войны среди мирного населения": оккупанты сорвали эвакуацию людей из Луганской области

В Луганской области ожидается эвакуационное поезд.

В Луганской области 15 марта российские оккупанты сорвали режим "тишины", в связи с чем открыть гумкоридор для эвакуации людей не удалось.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он напомнил, что 14 марта эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Сейчас оккупанты продолжают обстрелы. Гайдай подчеркнул, что рисковать украинцами власть не может.

"Режима тишины нет — значит, сегодня гумкоридора не будет. К сожалению... Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают", — написал он.

Однако, по словам Гайдая, сегодня предстоит очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины.

"Ориентировочное время отправления — 14:00 из Новозолотаровки. Дальше пересадка на поезда в Донецкой области. Организован подвоз от БФ «Восток-СОС» из Северодонецка и Рубежного. Ждем режима тишины", — подытожил Гайдай.

Напомним, российская армия обстреляла больницу в Луганской области.

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