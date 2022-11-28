"Хотят, чтобы заискрило": в разведке ответили, есть ли риск наступления Беларуси на Украину в скором времени

Украинцев просят не доверять провокациям россиян, потому что они пытаются посеять панику и дестабилизировать общество.

Информация о вероятном наступлении Беларуси распространяется специально, ведь такими фейками страна-агрессор РФ пытается испугать украинцев.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно понимать, какие цели ставит перед собой враг, и призвал ни в коем случае не поддаваться на их провокации.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет широкомасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", — констатировал представитель ГУР МО.

Юсов объяснил, что информационно-психологические специальные операции (ИПСО) часто преследуют одновременно несколько целей. Что касается фейков именно о наступлении, то этой ложной информацией россияне пытаются посеять панику среди населения, в том числе среди жителей приграничных районов и областей.

Кроме того, таким образом, оккупанты хотят дезориентировать украинские Силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы из других направлений.

"Также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в широкомасштабную войну, чего до этого момента не было", — сказал Юсов и подчеркнул, что попытка Беларуси вступить в войну против Украины станет для нее самоубийством.

Что происходит в Беларуси

Режим Лукашенко с первого дня полномасштабного вторжения РФ предоставляет Москве свои территории, откуда оккупанты бомбят мирные города Украины. Также с территории РБ 24 февраля в Украину пошла первая техника, а сам Лукашенко на днях заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины" .

По данным заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Громова, на территории РБ к украинской границе Россия стянула более 9 тысяч своих оккупантов. Он говорит, что около 15 тысяч военных Лукашенко готовы к вторжению в Украину. В частности, из-за высокой денежной оплаты.

Также, как стало известно, в Гомельской области Беларуси закупается оборудование, которое может быть использовано для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.

А в Барановичах вызывают в военкомат всех военнообязанных. Там называют это "плановой проверкой".

Для того чтобы пойти из Беларуси на Украину, по мнению военного эксперта Юрия Федорова, россиянам нужно накопить в РБ не менее 20 тысяч военных с боевым опытом.

Впрочем, по данным военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, РФ перебрасывает в Беларусь неподготовленных мобилизованных.

Генштаб ВСУ в своде от 27 ноября констатировал, что российские оккупанты перебрасывают свои войска на временно оккупированную территорию Украины из Беларуси. Впрочем, пока наступательные группировки захватчиков и Волынское и Полесское направления не зафиксированы.

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