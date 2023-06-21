Хотят ли россияне войны: 10% "Z-патриотов" даже не против применения ядерного оружия — результаты опроса

В российском обществе преобладают те, кто поддерживает действия вооруженных сил РФ в Украине.

Большинство россиян преимущественно поддерживают войну, которую начал Кремль в Украине, и готовы к тому, что она будет продолжаться долго.

Такие результаты опроса опубликовала независимая российская исследовательская организация "Левада-центр", которая в РФ признана иноагентом, почти через полтора года после полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно отчету, до трех четвертей населения в целом поддерживают действия президента России Владимира Путина в Украине. На вопрос "Поддерживаете ли вы лично действия вооруженных сил РФ в Украине" 43% ответили "однозначно да", 33% — "скорее да". Категорически против войны было только 8% опрошенных.

Надо сказать, что, по результатам аналогичного опроса, в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, доля россиян, однозначно поддерживавших войну, была еще больше — 48%. В то же время тогда же было больше тех, кто категорически против войны — 15%.

Более половины опрошенных считают, что "спецоперация" продвигается успешно. Преобладает мнение, что военные действия затянутся еще на полгода и дольше, уверенность в этом планомерно возрастала за последний год.

Директор "Левада-Центра" Денис Волков в комментарии Euronews заявил, что "Z-патриоты" составляют около 25 процентов населения России, которое в принципе поддерживает продолжение военных действий. Из них около 10% готовы поддержать использование ядерного оружия.

Остальные – те, кто не поддерживает войну в Украине, но эти российские граждане, по его словам, оказались в ситуации, когда воспитание и социальные традиции не позволяют им выступать против "своих".

Напомним, по другим проведенным недавно соцопросам, в России значительно уменьшилось количество тех, кто считал украинцев и россиян одним народом.

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