Хотят ли россияне закончить войну и на каких условиях: опрос

Большинство граждан РФ поддержали бы решение прекратить войну с Украиной, но при условии, что захватчикам не придется возвращать оккупированные территории.

По результатам всероссийского опроса, большинство россиян до сих пор поддерживают захватническую войну против Украины, которую Кремль развязал более двух лет назад.

Об этом сообщили аналитики Левада-Центра, проведшие опрос в апреле этого года и сравнившие его результаты с прошлогодним экспериментом.

На вопрос, поддержали ли бы респонденты решение Путина закончить войну "на этой неделе", большинство из них (71%) ответили "да". Ответы россиян почти не изменились с октября 2023 — тогда с окончанием войны согласились бы 70% опрошенных.

Но если бы завершение войны требовало возвращения оккупированных территорий, такое решение поддержало бы менее трети (30%) граждан России. По сравнению с прошлым годом количество россиян, готовых отказаться от захваченных украинских территорий, уменьшилось на 4%.

Сторонников перехода к мирным переговорам больше в группе молодежи (18 – 24 года) – 61%, доверяющих социальным сетям как источнику информации – 61%, жителей сельских населенных пунктов – 55% и тех, кто не поддерживает Путина – 77%.

Сторонников продолжения войны больше в группе респондентов старшего возраста (55 лет и старше) – 45%, доверяющих телевидению как источнику информации – 45%, жителей Москвы – 59% и сторонников Путина – 43%.

Участие в опросе принимали 1603 респондента в возрасте от 18 лет, являющиеся репрезентативной выборкой городского и сельского населения в 137 населенных пунктах из 50 субъектов РФ.

Напомним, социологи выяснили, как польская и украинская молодежь относятся друг к другу. По результатам соцопроса ни один молодой украинец не назвал поляков врагами, однако только 8% поляков воспринимают украинцев как друзей.

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