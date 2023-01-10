Хотят ли украинцы возвращаться из Польши после войны: оценка посла Зварыча

Большинство украинцев, которые из-за широкомасштабной войны были вынуждены выехать в Польшу, хотят вернуться на Родину, где во время восстановления страны смогут использовать, полученный опыт в Европе.

Об этом в эфире польского радио TOK.FM заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает Укринформ.

“Большинство временно проживающих в Польше украинцев хотят вернуться в Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше – опыт, который они используют для собственного развития. Опыт работы в Польше потом можно было бы применить в Украине для восстановления нашего государства”, — сказал он.

Он подчеркнул, что приветливое и дружеское отношение поляков к украинцам, которые должны искать временное убежище, очень огромная помощь и Украина безгранично благодарна за это.

Напомним, в Польше в Люблине двое поляков начали приставать к украинской семье, применяли к ним нецензурную брань и напали на них. По словам пострадавших, несмотря на крики, сначала никто не реагировал и не пытался им помочь. Однако вскоре на место прибыла полиция. Предполагают, что ее вызвали свидетели. В настоящее время полиция расследует дело.

По данным вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука, украинских беженцев в Польше стало меньше. Летом граждан Украины, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома, было в Польше 1,4 миллиона, сейчас – 950 тысяч.

Тем временем опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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