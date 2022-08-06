Хотят обесточить юг: "Энергоатом" назвал циничную цель обстрелов Запорожской АЭС оккупантами

Российские военные обстреливают ЗАЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру и отключить от энергосистемы Украины, в частности от юга.

В пресс-службе "Энергоатома" заявили, что с высокой вероятностью обстрелы Запорожской АЭС оккупантами продолжатся.

Соответствующее заявление ГП "Энергоатом" опубликовало вечером 6 августа.

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"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны. Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся", - говорится в заявлении.

Отмечается, что находящиеся на захваченной атомной электростанции работники "Росатома" помогают оккупантам осуществить план — отрезать ЗАЭС от энергоссистемы Украины.

"Если сейчас этого не сделать, то Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов. Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Кроме разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока", – отметили в компании.

Там добавили, что ситуация значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

"Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", — предупредил о последствиях "Энергоатом".

Напомним, 5 августа во временно захваченном Энергодаре кафиры устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Вечером этого же дня россикие военные обстреляли атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

Угроза Запорожской АЭС: россияне обстреляли энергоблок

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