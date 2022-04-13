Хотят оставить оккупантов без связи: ВСУ разыскивают российский комплекс Редут-2УС (фото)

Если вы увидели этот комплекс – присылайте фото или видео в чатбот есть Враг.
Вооруженные силы Украины разыскивают российский комплекс связи Редут-2УС.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение РЕДУТ-2УС позволяет оборвать эту связь", — говорится в сообщении.
Если вы увидели этот комплекс – присылайте фото или видео в чатбот есть Враг: https://t.me/evorog_bot.
"Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику. Лишь через два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта", — подчеркнул Белошицкий.
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