Хотят оставить оккупантов без связи: ВСУ разыскивают российский комплекс Редут-2УС (фото)

Если вы увидели этот комплекс – присылайте фото или видео в чатбот есть Враг.

Вооруженные силы Украины разыскивают российский комплекс связи Редут-2УС.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение РЕДУТ-2УС позволяет оборвать эту связь", — говорится в сообщении.

Если вы увидели этот комплекс – присылайте фото или видео в чатбот есть Враг: https://t.me/evorog_bot.

"Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику. Лишь через два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта", — подчеркнул Белошицкий.

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