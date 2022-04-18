"Хотят "подарить" Донбасс Путину к Пасхе": Данилов назвал главную задачу оккупантов на ближайшие дни

Данилов уверен, что российским солдатам не удастся достичь этой задачи.

Российские военные, уже начавшие наступление на востоке Украины, имеют задачу от их диктатора оккупировать всю территорию Луганской и Донецкой областей к Пасхе.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 18 апреля.

"Они уже к Пасхе ставят (хотя не знаю, какое они к Богу имеют отношение), но они ставят себе задачу – получить полностью Донецкую и Луганскую области и сделать такой "подарок" своему фюреру", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что российским солдатам не удастся достичь этой задачи. По словам чиновника, ВСУ стоят и обороняются, а когда нужно – идут в контратаку.

Стоит отметить, Данилов подтвердил, что утром в понедельник, 18 апреля, Россия начала активную фазу на Востоке. Армия России попыталась пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

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