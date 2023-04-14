"Хотят подорвать доверие украинцев": в Минобороны заявили, что Россия запустила очередную ИПСО

Россия не впервые проводит ИПСО, целью которого указать на якобы большие потери украинцев на фронте, а свои потери представить минимальными.

Россия в очередной раз сконцентрировала все свои силы на захвате города Бахмут и запустила мощную информационно-психологическую операцию по якобы большим потерям ВСУ. Таким образом, враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

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Она отметила, что Россия не впервые проводит ИПСО, целью которого указать на якобы большие потери украинцев на фронте, в свою очередь, представить свои потери минимальными.

"Это уже не в первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов — подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", — пишет Маляр.

Она отметила, что Россия в Бахмуте несет раз больше потерь за Украину, а иногда эта разница достигает 10-кратного размера.

Маляр заявила, что российское военное командование вообще не считается с потерями своих сил и готово положить любое количество военных для установления контроля над Бахмутом.

"Мы же обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению — это война, и без потерь оборона невозможна. Сохранение жизни наших бойцов — приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", — отметила Маляр. .

Напомним, ранее командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что интенсивность боевых действий в Украине вырастет в ближайшие недели и дело не в вероятном контрнаступлении ВСУ, но и в том, что Россия усилит свои атаки на позиции украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война России против Украины может занять еще несколько лет.

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