"Хотят показать Западу хоть какую-то способность": Арестович объяснил, почему РФ бросила все силы на захват Луганщины

"Хотят показать Западу хоть какую-то способность": Арестович объяснил, почему РФ бросила все силы на захват Луганщины

Алексей Арестович объяснил, почему россияне так спешат захватить весь Донбасс, в частности, Луганщину.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему россияне, несмотря на заявления, что "спецоперация идет по плану", спешат отодвинуть линию фронта на Донбассе.

Об этом Арестович сказал в интервью российскому журналисту и правозащитнику Марку Фейгину.

"Первое – это очень нужно для внутренних российских целей. Или кто-то дал слово, что, например, до 1 июня, и сейчас "выжимают" все. То есть какие-то расписания в российской верхушке, где кто-то кому-то пообещал", — отметил советник руководителя ОП.

По его словам, активность оккупантов на Донбассе не связана с ожиданием контрнаступления ВСУ летом. По мнению представителя ОП, Кремль пытается навязать мирные переговоры, на которые должна согласиться Украина и Запад.

"Второй момент. Учитывая количество их эмиссаров на Западе и откровенную попытку покупки голосов некоторых западных политиков, они (Россия. — Ред.), очевидно, хотят Западу показать какую-либо способность решать свои задачи и вовлечь Украину в дискуссию о "Минске-3". Показать, что, несмотря на героическое сопротивление украинского народа, они все равно добились успеха – захватили всю Луганскую и вскоре захватят Донецкую область”, – говорит Арестович.

Тем не менее, он заверил, что "Минска-3" не будет.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области ухудшается каждый час.

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