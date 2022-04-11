"Хотят попытаться нанести новые удары": Зеленский заявил о наступательных планах России

Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и техники.
Россия готовит новое наступление, чтобы сломить украинское сопротивление. Оккупанты собрали десятки тысяч солдат и техники.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Южной Кореи.
“Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и техники, чтобы попытаться нанести новые удары. Самая сложная ситуация в Мариуполе. В нашем южном портовом городе, заблокированном российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город”, – рассказал Владимир Зеленский.
Он также добавил, что оккупанты заблокировали город и не давали возможности завести в него даже воду и еду. Они пытались захватить его, полностью разрушив.
“Там погибли десятки тысяч человек. Но даже учитывая это, россияне не прекращают наступать. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен ”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
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