"Хотят попытаться нанести новые удары": Зеленский заявил о наступательных планах России

Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и техники.

Россия готовит новое наступление, чтобы сломить украинское сопротивление. Оккупанты собрали десятки тысяч солдат и техники.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Южной Кореи.

“Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и техники, чтобы попытаться нанести новые удары. Самая сложная ситуация в Мариуполе. В нашем южном портовом городе, заблокированном российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город”, – рассказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что оккупанты заблокировали город и не давали возможности завести в него даже воду и еду. Они пытались захватить его, полностью разрушив.

“Там погибли десятки тысяч человек. Но даже учитывая это, россияне не прекращают наступать. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен ”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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