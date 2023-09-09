Хотят посадить Генштаб ВСУ на "шпагат": эксперт рассказал, что россияне планируют на Купянском направлении

Оккупанты в последнее время активно концентрируют силы на Купянском направлении. Эксперт рассказал, что готовят россияне.

Российские захватчики на Купянском направлении местами собирают новые штурмовые отряды из разбитых Силами обороны подразделений и привлекают солдат из тыловых частей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Канала заявил, что у россиян есть "два больших сценария".

Так, по его словам, в ближайшее время можно ожидать, что враг увеличит количество военных по одному из двух направлений:

Купянский, с целью наступления;

юг Украины, с целью противодействия украинскому контрнаступлению.

Эксперт отметил, что россияне активно выводят из Беларуси основную часть войск из состава региональной группировки войск Беларуси и России. В настоящее время на территории РБ осталось около 2100 военнослужащих РФ, находящихся там в составе частей постоянного базирования и прибывших на учебу.

Всего за август страну покинули 20 летательных аппаратов, в том числе девять истребителей Су-34 и Су-30СМ, а также 11 вертолетов – четыре Ми-8 и семь Ми-24.

Кроме того, оккупанты хотят вернуть утраченные позиции. Ведь с момента, когда Силы обороны освободили Херсон, оккупанты не имеют никаких побед.

"Они пробуют растянуть украинские силы вдоль линии фронта. Другими словами – попытки посадить Генштаб ВСУ на "шпагат", – сказал Иван Ступак.

По его словам, российские военные также активизировались из-за псевдовыборов. Ведь нужно показать хоть какой-то результат.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан заявил, что россияне постараются как можно дольше затягивать войну в Украине. Однако ВСУ могут развалить всю оборону врага, если возьмут Токмак в Запорожье.

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