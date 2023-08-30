Хотят прикрыться "живым щитом": мэр Мелитополя рассказал о цинизме оккупантов на Запорожье

Оккупационные власти возвращают в свои дома жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта.

Ставленик российских окупантов в Запорожской области Евгений Балицкий решил вернуть жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта. Таким образом россияне надеются "живым щитом" из гражданских замедлить контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Он напомнил, что еще 5 мая оккупанты объявили эвакуацию из 18 населенных пунктов якобы для "защиты населения от обстрелов ВСУ". По его словам, кого-то вывозили в Кирилловку, кого-то в Бердянск, а кого-то на территорию РФ.

Более трех месяцев дома людей грабили, в некоторых домах поселились оккупанты. Теперь, когда линия фронта стала ближе к этим населенным пунктам, гауляйтер оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий решил вернуть жителей домой.

"Оккупанты хотят прикрываться гражданскими жителями как щитом, чтобы задерживать наступление наших военных и находиться дольше в Токмаке, Васильевке, Молочанске. Это цинизм. Мы всегда знали, что враг не думает ни в каком случае о гражданском населении и как его защитить. Именно поэтому они принимают решение возвращать людей”, — подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области и продвигаются дальше.

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