Хотят прорваться в Славянск: военный обозреватель о ситуации на Лиманском направлении

По словам эксперта, продвижение в глубь нашей территории не наблюдается.

Российские оккупанты пытаются выйти на Лиман, Изюм, чтобы потом прорваться в Славянск, однако им это не удается.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Они пытаются выйти на Лиман, Изюм, чтобы потом прорваться в Славянск. Они продвинулись там на несколько метров, затем вернули назад", — отметил эксперт.

По словам Гетьмана, линия фронта в Лиманском направлении постоянно перемещается.

"По большому счету, никакой линии нет. Это линия на карте, а в жизни это опорные пункты наблюдения – такие точки, которые можно соединить условной линией. Там идет постоянное движение, но продвижения вглубь нашей территории не наблюдается", – добавил он.

Напомним, что в ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Красной Горы возле Бахмута. Там идут постоянные бои. Украинские бойцы удерживают ситуацию под своим контролем.

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